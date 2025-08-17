Main Menu

  • Kangra: मंदिर के पास खड़ी गाड़ी से तेजधार हथियार, डंडे और कारतूस बरामद, पुलिस जांच में जुटी

Edited By Vijay, Updated: 17 Aug, 2025 04:45 PM

sharp weapons sticks and cartridge recovered from vehicle parked near temple

पुलिस थाना संसारपुर के अंतर्गत कुठेड़ा में पंजपीरी मंदिर के पास पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी को कब्जे में लिया है, जिसमें हथियार व कारतूस मिले हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि....

संसारपुर टैरस (अरविंद): पुलिस थाना संसारपुर के अंतर्गत कुठेड़ा में पंज पीरी मंदिर के पास पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी को कब्जे में लिया है, जिसमें हथियार व कारतूस मिले हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक स्कार्पियो गाड़ी दो-तीन दिन से सड़क किनारे पंज पीरी मंदिर के पास खड़ी है। इसके बाद एसपी देहरा मयंक चौधरी, डीएसपी डाडासीबा राजकुमार व एसएचओ संजय शर्मा की मौजूदगी में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में धारदार हथियार व डंडे बरामद हुए। वहीं गाड़ी में एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। यही नहीं, गाड़ी से एक जाली नंबर प्लेट भी बरामद हुई है।

एसपी देहरा मयंक चौधरी ने कहा कि पुलिस थाना संसारपुर टैरस में धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता और धारा 25 ऑर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले काे लेकर दो अलग-अलग टीमों का गठन किया है जोकि गहनता से छानबीन कर रही हैं। वहीं फाेरैंसिक टीम ने भी गाड़ी से सैंपल एकत्रित कर लिए हैं। पुलिस जल्द ही इस मामले की तह तक पहुंचेगी।

संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त लोग करते हैं इस रास्ते का इस्तेमाल
बता दें कि जिस जगह से यह संदिग्ध गाड़ी बरामद हुई है, वहां कुछ साल पहले पंजाब व हिमाचल को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया था, जिसके बाद अब पंजाब व हिमाचल आने-जाने के लिए गाड़ियों को संसारपुर टैरस से घूमकर नहीं आना पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि यहां से पुलिस थाना लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है व वन विभाग की भी यहां कोई चैक पोस्ट या बैरियर नहीं है, जिससे आजकल यह रास्ता संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त लोगों का ज्यादा पसंदीदा बन गया है। इसी रास्ते पर क्रशर भी मौजूद हैं व बड़े पैमाने पर यह रास्ता प्रयोग में लाया जाता है।

