Chamba: पठानकाेट-भरमौर NH पर पहाड़ी से टकराई बाइक, पोस्ट ऑफिस कर्मचारी की माैत

चम्बा (रणवीर): पठानकाेट-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी की जान चली गई। यह हादसा शनिवार देर रात चम्बा के पास जांघी गांव में स्थित बन्नी माता मंदिर के पास हुआ। मृतक की पहचान दिनेश (34) पुत्र कुंजु राम निवासी गांव व डाकघर परंघाला तहसील भरमौर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दिनेश किसी कार्य काे लेकर चम्बा गया हुआ था। रात करीब 1 बजे जब अपने वह घर लौट रहा था ताे बन्नी माता मंदिर के पास उसकी बाइक (एचपी 46-4274) अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पहाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर से दिनेश बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर गया।

दुर्घटना के बाद वहां से अन्य वाहनाें में गुजर रहे लाेगाें ने इसकी सूचना पुलिस और स्थानीय लाेगाें काे दी। इसके बाद घायल को उपचार के लिए मेडिकल काॅलेज एंव चम्बा अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं चम्बा थाना की पुलिस टीम ने मौके पर आकर मृतक के परिजनों और चश्मदीद लोगों के बयान दर्ज किए। रविवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। एसपी चम्बा अभिषेक यादव ने बाइक हादसे में चालक की मौत की पुष्टि की है। उन्हाेंने बताया कि पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।