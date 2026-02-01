Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Chamba: बनीखेत में चाेरों ने चुराए लाखों के गहने

Chamba: बनीखेत में चाेरों ने चुराए लाखों के गहने

Edited By Kuldeep, Updated: 01 Feb, 2026 10:31 PM

banikhet jewelry theft

नगर पंचायत बनीखेत के वार्ड नंबर 7 में चोरों ने एक मकान में सेंधमारी करके सोने के गहने चुरा लिए। शिकायतकर्त्ता महिला के बयान पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है।

बनीखेत (पार्थ): नगर पंचायत बनीखेत के वार्ड नंबर 7 में चोरों ने एक मकान में सेंधमारी करके सोने के गहने चुरा लिए। शिकायतकर्त्ता महिला के बयान पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्त्ता महिला भारती ठाकुर निवासी मंडला जिला कठुआ जम्मू-कश्मीर ने बताया कि चोरी किए गए सोने के जेवरात की कीमत लगभग 2,50,000 रुपए है। बीते दिन वह अपने पति के साथ बनीखेत स्थित मायके आई थी।

जहां घर के दरवाजे का ताला टूटा पाया। जांच-पड़ताल के दौरान मकान के अंदर से 45 ग्राम सोने के गहने गायब पाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही भारती ठाकुर के बयान दर्ज किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश आरंभ कर दी है। मामले की पुष्टि एसपी चम्बा विजय कुमार सकलानी ने की है।

 

 

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!