  • पुलिस लाइन चंबा में होगी पुराने वाहन व अयोग्य वस्तुओं की नीलामी: पुलिस अधीक्षक

पुलिस लाइन चंबा में होगी पुराने वाहन व अयोग्य वस्तुओं की नीलामी: पुलिस अधीक्षक

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Jan, 2026 05:46 PM

old vehicles and unusable items will be auctioned in chamba

चंबा। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय कंडमनेशन बोर्ड द्वारा इस कार्यालय  के नाकारा घोषित वाहन व अयोग्य वस्तुओं की सार्वजनिक नीलामी 21 जनवरी को प्रातः11बजे पुलिस लाइन चंबा में की जाएगी। इच्छुक खरीदार व बोलीदाता निर्धारित दिनांक,समय व स्थान पर उपस्थित होकर बोली दें। 

उन्होंने बताया कि पुराने वाहन पुलिस लाइन चंबा के मोटर वाहन शाखा में खड़े किये हैं जबकि अयोग्य वस्तुएं पुलिस लाइन चंबा के प्रकीर्ण भंडार में रखी है। उन्होंने बताया कि इच्छुक बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस में प्रातः बजे से सायं 5 बजे तक आकर पुलिस लाइन चंबा में अवलोकन किया जा सकता है। 

उन्होंने बताया कि नीलामी की शर्तों में प्रत्येक बोलीदाता को मू०5000 रुपए धरोहर राशि बोली में भाग लेने से पूर्व पुलिस लाइन चंबा के पास जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि बोली की समाप्ति पर सफल बोलीदाता की बोली की कुल धनराशि में समायोजित कर दी जाएगी। बोली की अंतिम कुल राशि नीलामी की समाप्ति पर जीएसटी के साथ नगद व चैक के रूप में जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि बोलीदाता को 24 घंटे के अंदर नीलाम होने वाले नाकारा घोषित वाहन व अयोग्य वस्तुओं को निर्धारित स्थान से उठा लेना होगा। इसके अतिरिक्त कमेटी अध्यक्ष के पास किसी भी बोली को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

