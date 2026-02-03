Chamba: दुकान में 2500 मिलीलीटर शराब बरामद

पुलिस थाना तीसा के अंतर्गत पुलिस ने केहलारा में एक दुकान में अवैध शराब बरामद करके आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस टीम जब इलाके में गश्त पर थी तो उन्हें अवैध शराब की बिक्री की गुप्त सूचना मिली।

तीसा (सुभान दीन): पुलिस थाना तीसा के अंतर्गत पुलिस ने केहलारा में एक दुकान में अवैध शराब बरामद करके आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस टीम जब इलाके में गश्त पर थी तो उन्हें अवैध शराब की बिक्री की गुप्त सूचना मिली। इसी आधार पर केहलारा निवासी तेज लाल की दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने दुकान में 2500 मिलीलीटर अवैध शराब बरामद की। एसपी विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अवैध शराब को कब्जे में लेकर आगामी छानबीन शुरू कर दी है।