Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Chamba: नैशनल हाईवे पर जा रही थी बस...फिर हुआ कुछ ऐसा कि यात्रियों में मच गई चीख-पुकार

Chamba: नैशनल हाईवे पर जा रही थी बस...फिर हुआ कुछ ऐसा कि यात्रियों में मच गई चीख-पुकार

Edited By Vijay, Updated: 22 Jan, 2026 04:23 PM

stone fell from hillside on the bus screams among the passengers

पठानकोट-चम्बा-भरमौर नैशनल हाईवे पर मैहला पुल के पास गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां पहाड़ी से अचानक एक भारी-भरकम पत्थर लुढ़कता हुआ सड़क से गुजर रही एक निजी बस पर आ गिरा।

चम्बा (काकू): पठानकोट-चम्बा-भरमौर नैशनल हाईवे पर मैहला पुल के पास गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां पहाड़ी से अचानक एक भारी-भरकम पत्थर लुढ़कता हुआ सड़क से गुजर रही एक निजी बस पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है, लेकिन बस का अगला शीशा चकनाचूर हो गया है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार को एक निजी बस अपने निर्धारित रूट चम्बा से लिल्ह की ओर जा रही थी। जैसे ही बस मैहला पुल के पास पहुंची ताे पहाड़ी पर चल रहे सुरक्षा कार्य के दौरान वहां से एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर नीचे आया और सीधा बस के अगले शीशे से टकरा गया। पत्थर गिरने की तेज आवाज और शीशा टूटने से बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

हालांकि, बस चालक ने गजब की सूझबूझ दिखाई और बस को नियंत्रित कर लिया, जिससे बस खाई में गिरने या अनियंत्रित होने से बच गई। पत्थर बस के उस हिस्से पर लगा, जिससे ज्यादा नुक्सान नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। बस में सवार यात्रियों और चश्मदीदों ने इस हादसे के लिए संबंधित ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों का कहना है कि पहाड़ी पर सुरक्षा संबंधी कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा सुरक्षा मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

यात्रियों ने आरोप लगाया कि जब ऊपर काम चल रहा था और पत्थर गिरने का खतरा था तो सड़क पर यातायात को रोका क्यों नहीं गया? बिना ट्रैफिक रोके काम करने की वजह से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार की इस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी की जान न जाए।

और ये भी पढ़े

इस मामले पर एनएच मंडल चम्बा के अधिशासी अभियंता मीत शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। राहत की बात है कि किसी को चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदार से इस लापरवाही के लिए जवाब तलब किया जाएगा और भविष्य में कार्य के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की सख्त हिदायत दी जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!