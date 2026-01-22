Chamba: नैशनल हाईवे पर जा रही थी बस...फिर हुआ कुछ ऐसा कि यात्रियों में मच गई चीख-पुकार

पठानकोट-चम्बा-भरमौर नैशनल हाईवे पर मैहला पुल के पास गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां पहाड़ी से अचानक एक भारी-भरकम पत्थर लुढ़कता हुआ सड़क से गुजर रही एक निजी बस पर आ गिरा।

चम्बा (काकू): पठानकोट-चम्बा-भरमौर नैशनल हाईवे पर मैहला पुल के पास गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां पहाड़ी से अचानक एक भारी-भरकम पत्थर लुढ़कता हुआ सड़क से गुजर रही एक निजी बस पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है, लेकिन बस का अगला शीशा चकनाचूर हो गया है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार को एक निजी बस अपने निर्धारित रूट चम्बा से लिल्ह की ओर जा रही थी। जैसे ही बस मैहला पुल के पास पहुंची ताे पहाड़ी पर चल रहे सुरक्षा कार्य के दौरान वहां से एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर नीचे आया और सीधा बस के अगले शीशे से टकरा गया। पत्थर गिरने की तेज आवाज और शीशा टूटने से बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

हालांकि, बस चालक ने गजब की सूझबूझ दिखाई और बस को नियंत्रित कर लिया, जिससे बस खाई में गिरने या अनियंत्रित होने से बच गई। पत्थर बस के उस हिस्से पर लगा, जिससे ज्यादा नुक्सान नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। बस में सवार यात्रियों और चश्मदीदों ने इस हादसे के लिए संबंधित ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों का कहना है कि पहाड़ी पर सुरक्षा संबंधी कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा सुरक्षा मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

यात्रियों ने आरोप लगाया कि जब ऊपर काम चल रहा था और पत्थर गिरने का खतरा था तो सड़क पर यातायात को रोका क्यों नहीं गया? बिना ट्रैफिक रोके काम करने की वजह से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार की इस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी की जान न जाए।

इस मामले पर एनएच मंडल चम्बा के अधिशासी अभियंता मीत शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। राहत की बात है कि किसी को चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदार से इस लापरवाही के लिए जवाब तलब किया जाएगा और भविष्य में कार्य के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की सख्त हिदायत दी जाएगी।