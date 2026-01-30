Chamba: भटियात की मेल पंचायत में 41 लाख रुपए से हाेगा सड़क का निर्माण, विधानसभा अध्यक्ष ने किया भूमि पूजन

भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेल में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मेल गांव से निचली एवं परला मेल तक बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया।

चम्बा (ब्यूराे): भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेल में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मेल गांव से निचली एवं परला मेल तक बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा 41 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही 1.25 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण से ग्राम पंचायत मेल की करीब 500 की आबादी सीधा लाभ उठाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल में भटियात विधानसभा क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पेयजल के क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में भटियात में लगभग 40 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि करीब 41 ग्रामीण संपर्क सड़कों का भूमि पूजन होने के बाद निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2027 तक 125 नई ग्रामीण सड़कों का लक्ष्य

कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में लगभग 125 नई ग्रामीण सड़कों की आवश्यकता चिन्हित की गई है। सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद इन सड़कों को वर्ष 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने जानकारी दी कि गत तीन वर्षों के दौरान भटियात में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से लगभग 220 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जबकि जल शक्ति विभाग के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वर्ष 2027 के अंत तक क्षेत्र में सड़क एवं पेयजल योजनाओं पर कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है।

10 पंचायतों में विकास कार्याें पर खर्च किए जा रहे 8 करोड़ रुपए

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र के उपरांत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) मेल के नए भवन का शिलान्यास किया जाएगा और अगले करीब डेढ़ वर्ष के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेल ग्राम पंचायत से लगती लगभग 10 पंचायतों में जल शक्ति विभाग के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 15 संपर्क सड़कों से संबंधित विकास कार्य भी प्रगति पर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है, ताकि भविष्य में इन्हें स्तरोन्नत करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न आए।

पीएमजीएसवाई-4 के तहत 12 नई सड़कें स्वीकृत

कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के तहत भटियात विधानसभा क्षेत्र की 12 ग्रामीण सड़कों को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। 103.53 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इन सड़कों की कुल लंबाई 67.22 किलोमीटर होगी। इन सड़कों में मोतला-सुखियारा, घटासनी पुल-भलोग, बलाना-बली, पातका-छतरेल, ट्रांसफार्मर-कालर जोलना, बड दरमण-बनोली, काहरी–रखेड़, मोरथू-जोलना रोड, संपर्क मार्ग मरार, संपर्क मार्ग निचला मामल, संपर्क मार्ग तुलेर–कुडेरा तथा संपर्क मार्ग धरवाई शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई-4 के तहत जिला चम्बा में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

द्रमण-चम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित, इस वर्ष के अंत तक स्वीकृति की उम्मीद

विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पांच बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्ताव केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजे हैं। इनमें द्रमण-सिंहुता-लाहड़ू-जोत-चम्बा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2026 के अंत तक इस प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वीकृति मिल सकती है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मार्ग पर कई सुरंगें और फ्लाईओवर बनने की संभावना है, जिससे द्रमण से चम्बा तक की दूरी लगभग 1 घंटे में तय की जा सकेगी।

कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के निदेशक कृष्ण चंद्र चेला, ग्राम पंचायत मेल के प्रधान प्रकाश चंद, बीडीसी के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेश कुमार, ग्राम पंचायत मेल के पूर्व प्रधान धर्म सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता दिवाकर सिंह पठानिया, अधिशासी अभियंता नरेंद्र चौधरी, जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता राकेश ठाकुर, एचपीएससीबीएल के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता प्रवेश कुमार तथा अधिशासी अभियंता पंकज राठौर, डीएफओ डल्हौजी रजनीश महाजन, तहसीलदार डलहौजी रमेश कुमार, खंड विकास अधिकारी अनिल गुराड़ा, डीएसपी डल्हौजी मयंक शर्मा, एसडीएससीओ चंद्र शेखर, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सुभाष माहड़, सेवानिवृत्त कैप्टन सुरेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त आरओ महेंद्र लाल, जैशी राम सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।