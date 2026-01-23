Chamba: तूफान से उड़ीं घरों की छतें, कड़ाके की ठंड में पड़ोसियों के घरों में रहने को मजबूर

विकास खंड मैहला की ग्राम पंचायत गाण के गांव उल्याणी में तूफान के कारण मकान की छत उड़ गई , जिस कारण प्रभावित अंजु पुत्र चौंडू राम को रात को पड़ोसियों के घर में शरण लेनी पड़ी।

चम्बा (रणवीर) : विकास खंड मैहला की ग्राम पंचायत गाण के गांव उल्याणी में तूफान के कारण मकान की छत उड़ गई, जिस कारण प्रभावित अंजु पुत्र चौंडू राम को रात को पड़ोसियों के घर में शरण लेनी पड़ी। गनीमत रही कि इसमें कोई जानी नुक्सान नहीं हुआ। प्रभावित परिवार ने प्रशासन से शीघ्र मौका करके यथासंभव मदद करने की गुहार लगाई है। वहीं तूफान के बाद बर्फबारी शुरू हाे गई। उधर, सुनारा पंचायत के तागी में भी राकेश कुमार पुत्र धुट राम के घर की छत गत रात्रि हुए तूफान के कारण गिर गई। इस दौरान तूफान के अंदेशे से पूर्व परिवार ने जरूरी सामान निकाल लिया, लेकिन जब बारिश और बर्फबारी शुरू हुई तो चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई।

दोनों गांवों में नुक्सान की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य करते हुए परिवार को जरूरी सामग्री वितरित की। पंचायत प्रधान गाण वीना देवी ने बताया कि प्रभावित परिवार के लिए पंचायत की तरफ से फौरी राहत दी गई है। वहीं प्रशासन को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है।