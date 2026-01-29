Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Chamba: बर्फ में फिसलकर गिरने से वन कर्मी की मौत

Chamba: बर्फ में फिसलकर गिरने से वन कर्मी की मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 29 Jan, 2026 10:19 PM

chamba snow forest worker death

जनजातीय क्षेत्र भरमौर की रुहनूकोठी पंचायत में वन विभाग के कर्मचारी की बर्फ में फिसलकर गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई।

चम्बा (काकू): जनजातीय क्षेत्र भरमौर की रुहनूकोठी पंचायत में वन विभाग के कर्मचारी की बर्फ में फिसलकर गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। कर्मचारी की पहचान सुफल राम निवासी गांव सामरा के तौर पर की गई है। पुलिस ने घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। वन विभाग में कार्यरत सुफल राम बुधवार को ड्यूटी के बाद वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में बर्फ में पांव फिसलने के कारण नीचे गहरी ढांक में लुढ़क गया और मौके पर ही मौत हो गई।

ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों के सहयोग से शव को ढांक से उठाकर सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने इस संदर्भ में बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई अमल में लाई है। उधर, एसपी विजय कुमार सकलानी ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!