Kullu: फोर व्हील ड्राइव वाहनों के लिए खुली अटल टनल रोहतांग, मनाली में बढ़ी पर्यटकों की आमद

बर्फबारी के चलते बंद की गई अटल टनल रोहतांग को फोर व्हील ड्राइव वाहनों के लिए फिर से बहाल कर दिया गया है। तीन दिन बाद वीरवार को पर्यटक सोलंगनाला से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक पहुंचे।

मनाली (सोनू): बर्फबारी के चलते बंद की गई अटल टनल रोहतांग को फोर व्हील ड्राइव वाहनों के लिए फिर से बहाल कर दिया गया है। तीन दिन बाद वीरवार को पर्यटक सोलंगनाला से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक पहुंचे। हालांकि, सामान्य वाहनों को सोलंगनाला तक ही जाने की अनुमति मिली, लेकिन फोर व्हील ड्राइव वाहनों में कुछ पर्यटक लाहौल की वादियों तक पहुंचे।

पर्यटन कारोबारी टशी और अशोक कुमार ने बताया कि फोर बाई फोर वाहनों में सवार कुछेक पर्यटक लाहौल पहुंचे और खिली धूप में बर्फीली वादियों का लुत्फ उठाया। हालांकि, अधिकतर पर्यटक सोलंगनाला और अन्य स्नो प्वाइंट्स पर ही रुक गए। इस दौरान पर्यटकों ने स्कीइंग और पैराग्लाडिंग का भी आनंद उठाया।

मनाली में ताजा हिमपात के बाद पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। पर्यटन कारोबारी रूप लाल और देवी सिंह ने बताया कि बर्फबारी के कारण पर्यटकों के लिए यह सीजन खास बन गया है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने जानकारी दी कि धूप की वजह से फोर बाई फोर वाहनों को लाहौल जाने की अनुमति दी गई है, जबकि सामान्य वाहनों के लिए यात्रा मौसम पर निर्भर करेगी।।

