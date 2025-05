Kullu: सुबह खिली धूप...दोपहर को बदल गया मौसम, कुल्लू-लाहौल की चोटियों पर हिमपात का दौर शुरू

Edited By Vijay, Updated: 11 May, 2025 05:12 PM

जहां एक ओर देश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू व लाहौल-स्पीति जिलों की चोटियों पर हिमपात हो रहा है, जबकि रिहायशी इलाकों में बारिश जारी है।

मनाली (सोनू): जहां एक ओर देश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू व लाहौल-स्पीति जिलों की चोटियों पर हिमपात हो रहा है, जबकि रिहायशी इलाकों में बारिश जारी है। मई महीने में मौसम के बदले मिजजा ने घाटी में कड़ाके की ठंड का एहसास करवा दिया है। लोग फिर से गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार रविवार सुबह धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदल ली और रोहतांग सहित कुंजम, बारालाचा व शिंकुला दर्रे में बर्फ के फाहे गिरना शुरू हो गए। उधर, मनाली घाटी में भी रुक-रुककर बारिश होती रही। मनाली-जंस्कार मार्ग पर शिंकुला दर्रे में बर्फ के फाहों के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारू रही।

रोहतांग के अलावा हनुमान टिब्बा, मकरवेद व शिकर वेद, इंद्र किला, चंद्रखणी, हामटा धुंधी, भृगु व दशहोर की पहाड़ियां भी सफेद चादर ओढ़ चुकी हैं, मानो कुदरत ने उन्हें बर्फ की चादर से लपेट दिया हो। रोहतांग के उस पार जिंगजिंगबार सहित सीबी रेंज की चोटियों पर भी जमकर हिमपात हुआ है, जिसने इन दुर्गम क्षेत्रों को और भी मनमोहक बना दिया है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here