Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal Rajya Sabha Election: हिमाचल से अनुराग शर्मा होंगे कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार

Himachal Rajya Sabha Election: हिमाचल से अनुराग शर्मा होंगे कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार

Edited By Jyoti M, Updated: 05 Mar, 2026 10:02 AM

anurag sharma will be the congress s rajya sabha candidate from himachal

हिमाचल की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। प्रदेश की राजनीति में कांगड़ा जिले के प्रभाव को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने अपनी ताजा सूची में बड़ा उलटफेर करते हुए, राज्यसभा की खाली हो रही सीट के लिए कांगड़ा जिला अध्यक्ष अनुराग...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। प्रदेश की राजनीति में कांगड़ा जिले के प्रभाव को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने अपनी ताजा सूची में बड़ा उलटफेर करते हुए, राज्यसभा की खाली हो रही सीट के लिए कांगड़ा जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी है।

यह फैसला न केवल सांगठनिक निष्ठा का सम्मान माना जा रहा है, बल्कि आगामी चुनावों से पहले क्षेत्रीय संतुलन साधने की एक सोची-समझी रणनीति भी है। नामांकन प्रक्रिया महज एक कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि कांग्रेस की एकजुटता का प्रदर्शन होगी।

विधायक दल की मंथन बैठक:

पर्चा भरने से ठीक पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की एक विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक में न केवल चुनाव जीतने की रणनीति बनेगी, बल्कि वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों और सरकार की स्थिरता को लेकर भी चर्चा होने के आसार हैं। बैठक के फौरन बाद मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अनुराग शर्मा अपना आधिकारिक पर्चा दाखिल करेंगे।

और ये भी पढ़े

कौन हैं अनुराग शर्मा?

अनुराग शर्मा कोई नया नाम नहीं हैं, बल्कि वे कांग्रेस के जमीनी सिपाही रहे हैं। वर्तमान में कांगड़ा जिला कांग्रेस की कमान संभाल रहे शर्मा ने पार्टी के भीतर लंबे समय तक पसीना बहाया है। हाईकमान के इस फैसले ने कांगड़ा के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है, क्योंकि इसे सीधे तौर पर संगठन के प्रति वफादारी का इनाम देखा जा रहा है।

राज्यसभा चुनाव: ऊपरी सदन में हिमाचल की आवाज

संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करना किसी भी नेता के लिए गौरव की बात होती है। इस सीट पर जीत का मतलब है—केंद्र में प्रदेश की आवाज को मजबूती देना। कांग्रेस के लिए यह चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे राज्य में पार्टी की पकड़ और नेतृत्व की साख दांव पर लगी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!