Bilaspur : तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठी महिला रौंदी, मौत

बिलासपुर (बंशीधर) : झंडूता क्षेत्र के तुगड़ी में हुए सड़क हादसे में बाला-डाहड निवासी शीला देवी (55) की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गत दिवस शीला देवी अपने पति रूप लाल, बहू शिल्पा देवी, चाचा धर्म सिंह, पिता राम सिंह और भाई देशराज के साथ रिश्तेदारी से लौट रही थी। सभी लोग पंकज कुमार की गाड़ी में सवार थे। रास्ते में शीला देवी को उल्टी आने लगी तो चालक ने गाड़ी तुगड़ी में रोक दी। बारिश के कारण पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा देखते हुए शीला देवी सड़क की दूसरी ओर चली गई। इसी दौरान एक कार तेज रफ्तार से आई और सड़क किनारे बैठी शीला देवी को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जिस पर परिजनों ने उपचार के लिए उन्हें तुरंत एम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टर ने उन्हें बयान देने में अयोग्य करार दिया। देर रात उपचार के दौरान शीला देवी ने दम तोड़ दिया। थाना झंडूता पुलिस ने मृतका के पति रूप लाल की शिकायत के आधार पर आरोपी कार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। डीएसपी मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है।