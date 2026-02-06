भरमौर के इस 200 साल पुराने मंदिर में लगी भीषण आग, जलकर हुआ राख; लाखों का नुकसान

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। ग्राम पंचायत खुंदेल के गिरड़ स्थित सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक गिरड़ माता मंदिर में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते पूरे देवस्थान...

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। ग्राम पंचायत खुंदेल के गिरड़ स्थित सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक गिरड़ माता मंदिर में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते पूरे देवस्थान को अपनी चपेट में ले लिया। करीब दो सदियों पुराना यह मंदिर अब केवल मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है।

तड़के 3:30 बजे भड़की आग की लपटें

जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे हुआ। मंदिर मुख्य रूप से देवदार की बेशकीमती लकड़ियों से बना था, जिसके चलते आग ने चंद मिनटों में ही विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक स्थानीय ग्रामीणों को घटना का पता चला और वे बचाव कार्य के लिए एकत्र हुए, तब तक मंदिर का भव्य ढांचा पूरी तरह जल चुका था। मंदिर के जलने से लाखों का नुकसान हुआ है।



ऐतिहासिक मूर्तियों और विरासत को भारी क्षति

इस अग्निकांड में न केवल मंदिर की इमारत नष्ट हुई है, बल्कि मंदिर के भीतर स्थापित प्राचीन विरासत को भी अपूरणीय क्षति पहुंची है:

मूर्तियां: संगमरमर और दुर्लभ 'ब्लैक स्टोन' (काला पत्थर) से बनी माता की मूर्तियां आग की तपिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

धातु: मंदिर में रखी पीतल की ऐतिहासिक मूर्तियों को भी भारी नुकसान हुआ है।

नक्काशी: देवदार की लकड़ियों पर की गई प्राचीन और दुर्लभ नक्काशी अब इतिहास के पन्नों में सिमट गई है।

विधायक डॉ. जनक राज ने जताया दुख

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक डॉ. जनक राज ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए एक बड़ी क्षति बताया है।