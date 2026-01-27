Chamba: अचानक वोल्टेज बढ़ने से स्मार्ट मीटर में लगी आग, हादसा टला

चम्बा शहर के साथ लगती राजपुरा पंचायत के भद्रम में सोमवार दोपहर बाद एक स्मार्ट मीटर में आग लग गई। इससे मीटर पूरी तरह जलकर राख हो गया।

चम्बा (रणवीर): चम्बा शहर के साथ लगती राजपुरा पंचायत के भद्रम में सोमवार दोपहर बाद एक स्मार्ट मीटर में आग लग गई। इससे मीटर पूरी तरह जलकर राख हो गया। दुकानदार की सूचना पर बिजली बोर्ड की टीम ने मौके पर आकर स्थिति संभाली और नया मीटर लगाया। स्मार्ट मीटर जलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि शाम को उस समय अचानक वोल्टेज बढ़ गई, जिसके बाद मीटर से धुआं निकलने लगा। दुकानदार ने समय रहते मीटर से जुड़ी तारों को अलग कर दिया ताकि आग से वायरिंग व दुकान में सामान न जले, अगर दोपहर बाद मीटर में आग लगने की घटना होती तो नुक्सान अधिक हो सकता था। गौरतलब है कि स्मार्ट मीटर लगाने का कुछ समय से विरोध हो रहा है। कुछ लोगों ने आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।

स्थानीय निवासियों सतीश, विरेंद्र, पवन और राजेश का कहना है कि पुराने मीटर सही तरीके से काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार व बिजली बोर्ड दबाव बनाकर स्मार्ट मीटर लगा रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल अनियमित आ रहे हैं। कभी बिल की राशि अधिक आती है तो कभी मीटर रीडिंग में गड़बड़ी मिलती है। इससे उनका बजट प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी दिन-रात किसी भी समय घरों में आकर परेशान करते हैं। कनैक्शन काटने की धमकी से नाराज होकर लोगों ने रोष व्यक्त किया है। लाेगों ने कहा कि जबरन स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई नहीं रुकी तो वे आंदोलन करेंगे।

अधिशासी अभियंता बिजली बोर्ड चम्बा परवेश ठाकुर का कहना है कि स्मार्ट मीटर जलने के बारे में जानकारी मिली थी। इस बारे में जांच की जा रही है कि मीटर में आग कैसे लगी। दूसरा मीटर दुकान में लगाया गया है। चम्बा में अब तक करीब 2000 मीटर लगाए जा चुके हैं, हो सकता है कि मीटर में कोई खराबी हो। स्मार्ट मीटर बढ़िया कार्य कर रहे हैं। लोगोें को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।