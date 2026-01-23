हिमाचल में आग का तांडव: धू-धू कर जली गौशाला, मची अफरा-तफरी

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Jan, 2026 12:12 PM
तीसा (सुभान दीन)। उपमंडल चुराह के अंतर्गत ग्राम पंचायत नेरा के रलहेरा गांव में शुक्रवार सुबह एक भीषण आगजनी की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार याकूब पुत्र हिदायतुल्ला की गौशाला में सुबह करीब आठ बजे अचानक आग लग गई। प्रधान गुलाम रसूल ने घटना की सूचना देते हुए बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि उसने गौशाला के साथ-साथ याकूब के मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिससे उसके मकान को भी नुकसान हुआ है।
आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों और ग्रामीणों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। याकूब के घर के ठीक पास अन्य कई रिहायशी मकान स्थित हैं। यदि आग को समय पर नहीं रोका जाता तो अन्य रिहायशी मकान इसकी चपेट में आ सकते थे और भारी नुकसान हो सकता था।
राहत की बात यह है कि इस पूरी घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। हालांकि, आगजनी के कारण मकान और गौशाला को काफी क्षति पहुंची है। तहसीलदार अशीष ठाकुर ने बताया कि विभागीय टीम को नुकसान का जायजा लेने मौके पर भेजा गया है।