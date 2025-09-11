कोटखाई उपमंडल की 95 प्रतिशत सड़कें बहाल: रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज कोटखाई उपमंडल का दौरा कर भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने गुम्मा, खलटू नाला,...

शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज कोटखाई उपमंडल का दौरा कर भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने गुम्मा, खलटू नाला, बगैन, देवरी-खनेटी तथा चाशला-देवरीघाट क्षेत्रों में आपदा से हुई क्षति का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का विस्तृत जाल है, जिन्हें भारी बारिश से अत्यधिक नुकसान पहुंचा है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोटखाई उपमंडल की लगभग 95 प्रतिशत सड़कों को बहाल कर दिया गया है और शेष मार्ग भी शीघ्र चालू कर दिए जाएंगे, ताकि बागवानों की उपज समय पर मंडियों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अधीन लगभग 300 सड़कें हैं, जिन्हें अब तक लगभग 170 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इनमें से 40 करोड़ रुपये का नुकसान अकेले ठियोग-हाटकोटी सड़क को हुआ है।

सेब सीजन के बाद शुरू होगा मरम्मत कार्य

उन्होंने कहा कि सेब सीजन के उपरांत सड़कों की पक्की मरम्मत, डंगे निर्माण तथा आपदा से हुई अन्य क्षतियों की भरपाई की जाएगी। वर्तमान में प्राथमिकता यह है कि बागवानों की उपज बिना किसी बाधा के मंडियों तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि इस सीजन में अब तक लगभग डेढ़ करोड़ सेब की पेटियां मंडियों तक पहुंचाई जा चुकी हैं, जो कुल उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत है। शेष 40 प्रतिशत सेब भी सफलतापूर्वक बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।

37 एप्पल कलेक्शन सेंटर क्रियाशील

रोहित ठाकुर ने बताया कि कोटखाई उपमंडल के सभी 37 एप्पल कलेक्शन सेंटर को क्रियाशील कर दिया गया हैं। इनके माध्यम से लगभग 11 हजार मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई है, जिसमें से 7 हजार मीट्रिक टन सेब आगे भेजा जा चुका है।

अधिकारी प्रभावितों को शीघ्र सहायता मुहैया करवाएं

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावितों को शीघ्र राहत और सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक प्रभावित परिवार को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है, ताकि वे सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राहत वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना विभागों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

आपदा राहत मैनुअल में ऐतिहासिक संशोधन

उन्होंने बताया कि कोटखाई उपमंडल में अब तक 8 मकान पूरी तरह और 40 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में ऐतिहासिक संशोधन किए हैं, जिसके तहत राहत राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उपमंडल में जल और विद्युत आपूर्ति भी पूर्ण रूप से बहाल कर दी गई है। उन्होंने आपदा के समय उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अधिकारियों की सराहना की और भविष्य में भी इसी तरह आपसी समन्वय के साथ कार्य करते रहने का आग्रह किया, ताकि जनजीवन शीघ्र सामान्य हो सके। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष मोतीलाल डेरटा, उपमंडलाधिकारी कोटखाई, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।