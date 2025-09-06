Main Menu

Shimla: शिक्षा मंत्री ने किया जुब्बल कोटखाई का दौरा, आपदा से हुए नुकसान का लिया जायज़ा

06 Sep, 2025

जुब्बल कोटखाई का प्रवास शनिवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्हें  विकास भवन कोटखाई और विश्राम गृह हाटकोटी मे सभी महत्वपूर्ण विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ आपदा...

शिमला। जुब्बल कोटखाई का प्रवास शनिवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्हें  विकास भवन कोटखाई और विश्राम गृह हाटकोटी मे सभी महत्वपूर्ण विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष पूरे उत्तरी भारत मे मानसून के सीज़न मे सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश हुई है, जिसके कारण हिमाचल को भी भारी आपदा का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र मे भी सड़कों एवं अन्य मुलभूत सुविधाओं का करोड़ों का नुकसान हुआ है।

सेब सीज़न के चलते उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है ।।बागवानो के सेब को समय पर बाजार मे पहुँचाना और जन सामान्य की जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस दिशा में वे सभी विभागों के अधिकारियों के निरंतर संपर्क में है। उन्होंने बताया कि  जुब्बल उपमंडल में 73 मकान प्रभावित हुए हैं, जिसमे 65 आंशिक रूप से और 8 पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं।इसके साथ एक दुःखद मृत्यु भी हुई है। कोटखाई में 41 मकान प्रभावित हुए हैं जिनमे 35 आंशिक रूप से और 6 पूर्ण रूप से प्रभावित हुए है। और टिक्कर में 29 मकान आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रभावितों को नियमानुसार राहत प्रदान की जा रही है।

ऊपरी शिमला के दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 705 और 707 मे विभिन्न स्थानों पर सड़क को क्षति पहुंची है जिससे कि 37 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है इसके अतिरिक्त जुब्बल मण्डल के अंतर्गत 172 सड़कों में से 21 सड़के बंद पड़ी है। और लगभग 57 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। कोटखाई उप मण्डल के अंतर्गत कुल 126 सड़कों में से 33 सड़के बाधित हुई हैं जिसके कारण 43 करोड़ 80का नुकसान हुआ है।

टिक्कर उप मण्डल के अंतर्गत कुल 39 सड़कों में 13 सड़के बंद हैं और 12 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रोहित ठाकुर ने बताया कि सेब सीज़न के मद्देनज़र उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ सड़कों को खोलने का कार्य करें। इसके अतिरिक्त इस समय बड़ी संख्या में सड़कों पर मशीनों और श्रमिकों की तैनाती की गयी है। और आने वाले एक दो दिनों में मशीनों की संख्या को बढ़ाया जायेगा जिससे कि राहत के कार्य और तेज़ गति से हो।  

सड़कों के अतिरिक्त बिजली और पानी जैसी मूल भूत सुविधाएं भी प्रभावित हुई है। और विद्युत विभाग के अंतर्गत जुब्बल कोटखाई मण्डल में लगभग 2 करोड़ और टिक्कर उप मण्डल में 14 लाख रूपये का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग के अंतर्गत जुब्बल कोटखाई मण्डल में 131 योजनाएं और टिक्कर में 67 योजनाएं प्रभावित हुई हैं और लगभग 9 करोड़ 47 लाख रूपये का नुकसान हुआ है। शिक्षा मंत्री ने कहा  कि सरकार द्वारा एम आई एस के अंतर्गत सेब ख़रीदा जा रहा है और एच पी एम सी द्वारा 77 खरीद केंद्रों पर यह सुविधा सुचारु रूप से चल रही है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरस्त करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और अगले एक सप्ताह के भीतर सभी को शत प्रतिशत पूरा कर लिया जायेगा जिससे कि सामान्य जन जीवन प्रभावित ना हो। और आने वाले समय में वे फिर से अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे।

इस अवसर पर मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता (लोक निर्माण विभाग) डी एफ ओ ठिओग, उपमंडलाधिकारी जुब्बल कोटखाई,तहसीलदार जुब्बल/कोटखाई नाइब तहसीलदार टिक्कर/सरस्वती नगर, डी एस पी रोहड़ू/ठियोग एस एच ओ जुब्बल लोक निर्माण, जल शक्ति और विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता (जुब्बल, टिक्कर, कोटखाई ) और अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

