Shimla: HPU ने घाेषित किया एमकॉम चतुर्थ सैमेस्टर का परीक्षा परिणाम, जानें कितने प्रतिशत विद्यार्थी हुए पास

Edited By Vijay, Updated: 04 Sep, 2025 04:19 PM

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने एमकॉम चतुर्थ सैमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षाएं बीते जून माह में आयोजित हुई थीं और अब विश्वविद्यालय ने इनका परिणाम अपनी आधिकारिक वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है।

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल के अनुसार इस बार एमकॉम चतुर्थ सैमेस्टर का कुल परीक्षा परिणाम 91.42 प्रतिशत रहा, जोकि काफी उत्साहजनक है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था और अब वे अपना परिणाम विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर देख सकते हैं।

प्रो. कौशल ने बताया कि विद्यार्थी अपना परिणाम देखने के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वैबसाइट पर जाएं और अपनी लॉगइन आईडी का इस्तेमाल करें। लॉगइन करने के बाद वे आसानी से अपना स्कोरकार्ड और अन्य विवरण देख पाएंगे।

