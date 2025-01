Mandi: पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 मामलों में 8.75 ग्राम चिट्टे सहित 5 युवक गिरफ्तार

मंडी जिला के अंतर्गत 2 अलग-अलग जगहों पर पुलिस ने 8.75 ग्राम चिट्टे के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में बल्ह पुलिस ने पंजाब के 3 युवकों से 4.11 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

नेरचौक/बल्द्वाड़ा: मंडी जिला के अंतर्गत 2 अलग-अलग जगहों पर पुलिस ने 8.75 ग्राम चिट्टे के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में बल्ह पुलिस ने पंजाब के 3 युवकों से 4.11 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस थाना बल्ह की टीम जब गश्त पर थी तो नेरचौक बाजार में एक कार को जांच के लिए रोका गया। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने कार सवार सरनदीप पुत्र चेतराम गांव शुकारियूर, हरप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह गांव एनाकोट बटाला और अवतार सिंह पुत्र अजीत सिंह गांव ददामुडा बटाला के खिलाफ थाना बल्ह ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि डीएसपी हैडक्वार्टर दिनेश कुमार ने की है।

कार सवार 2 युवकों से 4.64 ग्राम चिट्टा बरामद

दूसरे मामले में बल्द्वाड़ा में 2 कार सवार युवकों को पुलिस ने चिट्टा के साथ काबू किया है। पुलिस थाना हटली की टीम ने सरकाघाट-घुमारवीं हाईवे पर अप्पर नरोला में नाका लगाया था। इस दौरान घुमारवीं की तरफ से आई कार को जांच के लिए रोका गया, जिसमें 2 युवक बैठे हुए थे। वे दाेनों पुलिस को देख घबरा गए। जब पुलिस ने शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली उसमें 4.64 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान कार चालक रोहित राणा (25) निवासी गांव जमसाई तथा डाकघर व तहसील सरकाघाट व निर्दोष ठाकुर (23) गांव खरोह (लाका) डाकघर सधोट व तहसील सरकाघाट जिला मंडी के रूप में हुई है। डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

