Mandi: 2 माह से बंद पड़े घर को चोरों ने बनाया निशाना, आभूषण और नकदी पर किया हाथ साफ

चौंतड़ा (मुकेश): मंडी जिला में लगातार बढ़ रहीं चोरी की वारदातों को देखते हुए लोगों को जागरूक व सक्रिय रहने की आवश्यकता है। चोर उन घरों निशाना बना रहे हैं, जिन घरों के लोग बाहर रह रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चौंतड़ा की टिकरी गांव में पेश आया है। यहां 2 माह से बंद पड़े रणवीर सिंह के घर में चोरों ने सेंधमारी कर सोने के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया।



रणवीर सिंह ने बताया कि 2 महीने बाद जब वह बुधवार को अपने घर लौटे तो घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ पाया। जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो कमरों में सामान बिखरा हुआ था। इसके उपरांत उन्होंने चोरी की सूचना स्थानीय पंचायत प्रधान रविंदर कुमार को दी, जिस पर पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। रणवीर सिंह और उनका परिवार लंबे समय से शिमला में रहता है और घर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने घर में रखे सोने के आभूषण (एक सोने की नथ व सोने की बालियां) और कुछ नकदी पर हाथ साफ किया है।

उधर, थाना प्रभारी जोगिंद्रनगर शकीनी कपूर ने बताया कि पुलिस चोरों की धरपकड़ के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। जल्दी ही उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने घरों को अकेला न छोड़ें और अपने घर के आसपास या गांव में किसी भी संदिग्ध के दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।

