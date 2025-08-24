कुटैहला में इतने ग्राम चिट्टे के साथ धरा युवक, गश्त के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Aug, 2025 01:01 PM
स्वारघाट, (रोहित): उपमंडल स्वारघाट की ग्राम पंचायत कुटैहला की पुराने नैशनल हाईवे चंडीगढ़-मनाली से जुड़ी दबाटा-धारभरथा सम्पर्क सड़क पर थाना स्वारघाट की टीम ने चिट्टे के साथ एक युवक को पकड़ा है।
आरोपी युवक की पहचान मनजीत सिंह (35) पुत्र भाग सिंह निवासी गांव नाल डाकघर स्वारघाट तहसील नालागढ़ जिला सोलन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार थाना स्वारघाट की पुलिस टीम जब दबाटा-धारभरथा सम्पर्क सड़क की गश्त पर थी तो पुरानी तहसील नामक जगह पर एक युवक खड़ा था। युवक पुलिस की गाड़ी को देख घबरा गया।
पुलिस टीम ने जब शक के आधार पर युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1.09 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने तुरंत युवक को गिरफ्तार कर लिया और एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी देवानंद शर्मा ने की है।