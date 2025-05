Solan: दभोटा में शराब ठेके के विरोध में उतरे ग्रामीण, धरना-प्रदर्शन के बाद SDM को सौंपा ज्ञापन

Edited By Vijay, Updated: 20 May, 2025 06:43 PM

सोलन उपमंडल की ग्राम पंचायत दभोटा में शराब का ठेका खोलने के विरोध में ग्रामीणों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही।

नालागढ़ (सतविन्द्र): सोलन उपमंडल की ग्राम पंचायत दभोटा में शराब का ठेका खोलने के विरोध में ग्रामीणों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। इस दौरान ग्रामीणों ने ठेके के बाहर धरना देकर ठेकेदार और आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक ठेका बंद नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर ठेका बंद करने की मांग उठाई।

ग्राम पंचायत दभोटा के प्रधान कणवीर सिंह, उपप्रधान जगतार सिंह, संतोष कुमार, रावल सिंह, राजकुमार, गुरप्रीत सिंह, गुरचरण सिंह व रमन ने बताया कि हमारा गांव खिलाड़ियों का गांव है। यहां शराब ठेका खोलना हमारे युवाओं और गांव की पहचान पर हमला है। उन्होंने कहा कि ठेका गांव के बीच में महज 200 मीटर के दायरे में खोला गया है, जो नियमों का उल्लंघन है।

इससे पहले से ही माजरा रोड और माजरी रोड पर शराब के ठेके मौजूद हैं। अब तीसरा ठेका गांव में खोलना पूरी तरह गलत है। हम पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष पहले भी गांव में शराब ठेके के खिलाफ आंदोलन हुआ था, जिसमें गोलीकांड तक हो गया था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। एसडीएम नालागढ़ राजकुमार ने ज्ञापन मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि लोगों ने ठेके के विरोध में ज्ञापन सौंपा है, जिसे उचित कार्रवाई के लिए संबंधित मंच पर भेज दिया जाएगा।

