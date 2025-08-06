Main Menu

  Solan: अर्की के शालाघाट-सोरिया मार्ग पर भूस्खलन, 3 मंजिला भवन पर गिरा मलबा

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2025 04:07 PM

landslide on the road debris fell on 3 storey building

साेलन जिला के उपमंडल अर्की के शालाघाट-सोरिया मार्ग पर बीती रात को भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया। भूस्खलन इतना भारी था कि उसका मलबा पास में स्थित लेखराम बंसल के तीन मंजिला मकान पर आ गिरा।

अर्की (सुरेंद्र): साेलन जिला के उपमंडल अर्की के शालाघाट-सोरिया मार्ग पर बीती रात को भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया। भूस्खलन इतना भारी था कि उसका मलबा पास में स्थित लेखराम बंसल के तीन मंजिला मकान पर आ गिरा। इस घटना से भवन को गंभीर नुक्सान पहुंचा है और उसके गिरने का खतरा बना हुआ है।
PunjabKesari

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मलबा सीधे मकान की छत (लैंटर) पर गिरा, जिससे वह पूरी तरह से दब गया है। गनीमत यह रही कि घटना के समय भवन में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं, लेकिन मलबे का दबाव इतना है कि किसी भी समय और अधिक क्षति हो सकती है। वहीं, इस भवन के पास से गुजरने वाला संपर्क मार्ग भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है।

भवन मालिक लेखराम बंसल ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द मलबा हटाने की कार्रवाई की जाए, ताकि जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। घटना की जानकारी मिलते ही पटवारी खुशबू चौहान मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया। वहीं, समोग पंचायत के उपप्रधान कैलाश भाटिया भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन से राहत कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग की।

