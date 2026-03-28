भारत मंडपम में चमकी हिमाचल की बेटी! इंटरनैशनल फिल्म फैस्टीवल में वंशिका परमार ने बढ़ाया देवभूमि का मान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम (कन्वैंशन सैंटर) में आयोजित दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में हिमाचल प्रदेश का शानदार प्रतिनिधित्व देखने को मिला।

पालमपुर (भृगु): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम (कन्वैंशन सैंटर) में आयोजित दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में हिमाचल प्रदेश का शानदार प्रतिनिधित्व देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में हिमाचल पर्यटन की एम्बैसडर वंशिका परमार ने बतौर विशेष अतिथि शिरकत कर प्रदेश का मान बढ़ाया। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में देश-विदेश के कई नामी फिल्मकारों, दिग्गज कलाकारों, नीति-निर्माताओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस वैश्विक मंच पर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए वंशिका परमार ने सिनेमा की महत्ता पर अपने विचार बहुत ही बेबाकी से रखे। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में सिनेमा महज मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है। अब यह किसी भी क्षेत्र की पहचान, उसकी सांस्कृतिक आत्मा और पर्यटन की अपार संभावनाओं को पूरी दुनिया (वैश्विक मंच) के सामने पेश करने का एक बेहद सशक्त माध्यम बन चुका है। सिनेमा के जरिए किसी भी राज्य की खूबसूरती को विश्व पटल पर लाया जा सकता है।

महोत्सव के दौरान वंशिका ने देवभूमि हिमाचल की अद्भुत प्राकृतिक संपदा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को विशेष रूप से रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि फिल्म उद्योग और राज्य सरकारों के बीच आपसी तालमेल व सहयोग को और अधिक मजबूत किया जाए, तो आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश फिल्म शूटिंग और अन्य रचनात्मक परियोजनाओं के लिए देश का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभर सकता है।

वंशिका परमार ने स्पष्ट किया कि हिमाचल में फिल्मों की शूटिंग का दायरा बढ़ने से प्रदेश को बहुआयामी फायदे होंगे। इससे न केवल राज्य के पर्यटन क्षेत्र को एक नई और तेज गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी बड़ा बदलाव आएगा। राज्य के स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों (कारीगरों) और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए व सुनहरे अवसर सृजित होंगे, जिससे प्रदेश की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी।

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