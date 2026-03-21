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हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट

Edited By Kuldeep, Updated: 21 Mar, 2026 10:23 PM

dharamshala teacher recruitment result declared

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए आयोजित 'लिमिटेड डायरैक्ट रिक्रूटमैंट टैस्ट 2025-26' का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है।

धर्मशाला (सुनील): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए आयोजित 'लिमिटेड डायरैक्ट रिक्रूटमैंट टैस्ट 2025-26' का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से शिक्षा विभाग में टीजीटी (आर्ट्स, नॉन-मैडीकल, मैडीकल, संस्कृत, हिंदी), जेबीटी और ड्राइंग मास्टर के कुल 1427 पदों को भरा जा रहा है। बोर्ड ने 22 फरवरी को आयोजित इस परीक्षा की पूरी चयन प्रक्रिया को रिकॉर्ड समय में और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया है। अभ्यर्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट पर अपना व्यक्तिगत परिणाम लॉगिन करके देख सकते हैं।

इस विशेष भर्ती प्रक्रिया में एसएमसी नीति के तहत स्कूलों में सेवाएं दे रहे अनुभवी शिक्षकों ने भाग लिया था। कुल 1437 आवेदकों में से 1433 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग टैस्ट में शामिल हुए थे। निदेशालय उच्च शिक्षा की मांग पर आयोजित इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं सुनिश्चित करना और शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मैरिट पूरी तरह से निर्धारित कड़े मानकों और निष्पक्षता के आधार पर तैयार की गई है।

स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा का कहना है​ कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 'लिमिटेड डायरैक्ट रिक्रूटमैंट टैस्ट 2025-26 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से शिक्षा विभाग में टीजीटी, जेबीटी और ड्राइंग मास्टर के कुल 1427 पदों को भरा जा रहा है। इसमें आर्ट्स, मैडीकल, नॉन-मैडीकल सहित हिंदी और संस्कृत विषयों के शिक्षक भी शामिल हैं।

 

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