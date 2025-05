Himachal: शिक्षा विभाग में 1 जून से तबादलों पर लगेगी रोक, नई ट्रांसफर पॉलिसी पर सरकार कर रही विचार

Edited By Vijay, Updated: 15 May, 2025 08:23 PM

शिमला (प्रीति): शिक्षा विभाग में 1 जून से तबादलों पर पूर्ण रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद विभाग में एक साल तक कोई भी तबादला नहीं होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मई में पेंडिंग तबादला मामलों का निपटारा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 1 जून से विभाग में स्थानांतरणों पर ब्रेक लग जाएगा। सरकार इस दौरान स्कूलों के मर्जर, युक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण को लेकर बड़े फैसले लेने जा रही है। बुधवार को निदेशालय में हुई बैठक में भी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए कि वे 25 मई तक अपने-अपने जिलों से स्कूलों की स्थिति पर रिपोर्ट भेजें। रिपोर्ट में स्कूलों की दूरी, छात्रों की संख्या और शिक्षकों की स्थिति जैसे पहलुओं का उल्लेख करना होगा।

5 किलोमीटर के दायरे में होंगे स्कूल मर्ज

रोहित ठाकुर ने कहा कि जीरो इनरोलमैंट वाले करीब 100 स्कूलों को डिनोटिफाई किया जाएगा। ऐसे स्कूल, जो 5 किलोमीटर के दायरे में हैं और जहां छात्रों की संख्या छठी से 12वीं तक 25 से कम है, उन्हें मर्ज किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में यह सीमा 15 छात्रों की रखी गई है। जहां दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है, वहां मर्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को को-एजुकेशन मॉडल में भी बदला जाएगा।

पुरानी खामियों से सबक, नया युक्तिकरण होगा सटीक

रोहित ठाकुर ने बताया कि पहले 450 टीजीटी शिक्षकों का युक्तिकरण किया गया था, लेकिन खामियों के चलते ये ऑर्डर वापस लेने पड़े। अब नए प्रस्ताव के तहत यदि किसी जिले में शिक्षक सरप्लस हैं तो पहले उन्हें उसी जिले में समायोजित किया जाएगा, अन्यथा साथ लगते जिले में भेजा जा सकता है।

3100 पद भरने की सिफारिश, जल्द भर्ती की उम्मीद

रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने राज्य चयन आयोग को 3100 पद भरने का मामला भेजा है। इसमें टीजीटी मेडिकल और नॉन-मेडिकल के पद शामिल हैं। जल्द ही आयोग से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की जाएगी।

शिक्षकों से वार्ता के लिए दरवाजे खुले

वहीं प्राथमिक शिक्षक संगठन को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि यदि प्राथमिक शिक्षक संगठन वार्ता करना चाहता है तो उनका स्वागत है। बैठकर सभी मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। शिक्षकों से वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं।

तुर्की सेब पर केंद्र को लगाना चाहिए प्रतिबंध

मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह तुर्की के सेब और अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाए, ताकि स्थानीय उत्पादकों के हित सुरक्षित रह सकें।

