Weather Update: हिमाचल में भारी बारिश-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस समय मानसून पूरे शबाब पर है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में 13 अगस्त तक भारी वर्षा को लेकर यैलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर 8 और 9 अगस्त को तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और अंधड़ (आंधी-तूफान) की भी चेतावनी दी गई है। वहीं गुरुवार को यैलो अलर्ट के बीच प्रदेश की राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में मौसम साफ रहा और धूप खिली, जिससे लोगों ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन बुधवार देर रात राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसने मानसून की सक्रियता का साफ संकेत दिया।

बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुधवार रात्रि ऊना जिला के भरवाईं और नालागढ़ क्षेत्रों में सबसे अधिक 12 सैंटीमीटर वर्षा हुई। बिलासपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नैना देवी में 9 सैंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। सिरमौर जिले में पच्छाद और आरएल बीबीएमबी में 7-7 सैंटीमीटर वर्षा हुई। कांगड़ा और मैहरे में 6-6 सैंटीमीटर जबकि धर्मशाला में 4 सैंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा नाहन, कसौली, देहरा गोपीपुर और बिलासपुर सदर में 3-3 सैंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आम जनता, पर्यटकों और किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की अद्यतन जानकारी लेते रहें और विशेषकर बारिश व तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों में रहें। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए पेड़ों के नीचे खड़े होने या खुले मैदानों में घूमने से परहेज करें।