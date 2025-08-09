चेहरे पर हीलियम गैस से जुड़ा मास्क: नौसेना के पूर्व सैनिक की संदिग्ध मौत..मिला सुसाइड नोट

हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं शहर में एक पूर्व सैनिक और बैंक कैशियर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। 47 वर्षीय विपिन ठाकुर का शव उनकी ही कार में बल्लू नामक जगह पर मिला, जो शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर है। यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं शहर में एक पूर्व सैनिक और बैंक कैशियर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। 47 वर्षीय विपिन ठाकुर का शव उनकी ही कार में बल्लू नामक जगह पर मिला, जो शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर है। यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है।

मौत की परिस्थितियां और पुलिस की जांच

पुलिस के मुताबिक, विपिन ठाकुर का शव कार के अंदर मिला। उनके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जो हीलियम गैस के एक सिलिंडर से जुड़ा हुआ था। मास्क के ऊपर प्लास्टिक का लिफाफा और सेलो टेप भी लिपटी हुई थी, जिससे यह माना जा रहा है कि यह आत्महत्या का एक तरीका हो सकता है। पुलिस ने मौके से एक चार पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, पिता और बैंक में काम के दबाव का ज़िक्र किया है।

इस तरह से हीलियम गैस का इस्तेमाल करके आत्महत्या करने का यह हिमाचल प्रदेश में पहला और पूरे देश में चौथा मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें हत्या और आत्महत्या दोनों की संभावनाओं को परखा जा रहा है।

सुसाइड नोट में लिखी बातें

सुसाइड नोट में विपिन ने खुद को एक ईमानदार व्यक्ति बताया है और लिखा है कि वह अपनी पत्नी द्वारा बच्चों को पीटने से परेशान थे। उन्होंने यह भी बताया है कि उनके पिता के साथ भी कुछ विवाद चल रहे थे, जिनका हल नहीं निकल पा रहा था। इसके अलावा, उन्होंने बैंक में कैशियर के तौर पर काम के दबाव का भी ज़िक्र किया है। नोट के अंत में उन्होंने अपने परिवार के लिए लिखा है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। पुलिस ने सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है ताकि हैंडराइटिंग का मिलान किया जा सके।

परिजनों की मांग और पुलिस की कार्रवाई

विपिन के पिता, जो भपराल पंचायत के प्रधान हैं, ने मांग की है कि उनकी मौत के पीछे का सच सामने आना चाहिए। उन्होंने पुलिस से हाईवे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने, विपिन के साथ किसी और की मौजूदगी की पड़ताल करने और हीलियम गैस सिलिंडर के स्रोत का पता लगाने की अपील की है।

डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि सभी सबूत, जिनमें हीलियम सिलिंडर और अन्य सामान शामिल हैं, को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। विपिन के मोबाइल की कॉल डिटेल और डेटा की भी जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शव का पोस्टमार्टम एम्स बिलासपुर में विशेषज्ञों की निगरानी में किया जाएगा।

यह घटना एक पूर्व सैनिक के जीवन के संघर्षों और अचानक हुई मौत के रहस्यों को उजागर करती है, जिसकी तह तक जाने के लिए पुलिस गहन जांच कर रही है।