  पेट्रोल पंप से तेल भरवा कर निकली कार में लगी भीषण आग, लोगों में मचा हड़कंप

Edited By Jyoti M, Updated: 07 Aug, 2025 12:54 PM

a car that came to fill fuel at a petrol pump in ghumarvi caught fire

बिलासपुर के घुमारवीं में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। हुआ यूं कि घुमारवीं में एक पेट्रोल पंप पर एक कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोग गाड़ी में तेल भरवाने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कार में तकनीकी खराबी के कारण अचानक आग लग गई, और देखते...

हिमाचल डेस्क। बिलासपुर के घुमारवीं में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। हुआ यूं कि जब कार पेट्रोल पंप से तेल भरवा कर निकली तो अचानक उसमें आग लग गई। कार में सवार लोग गाड़ी में तेल भरवाने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कार में तकनीकी खराबी के कारण अचानक आग लग गई, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।

यह देखकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। शुक्र है कि कुछ स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पाने की कोशिश की। उन्होंने अग्निशामक यंत्रों और पानी की मदद से आग बुझाई। इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने भी तुरंत सुरक्षा उपाय अपनाए, जिससे आग और ज्यादा नहीं फैली।

अगर समय रहते आग पर काबू न पाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिससे जान-माल का काफी नुकसान हो सकता था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ 

