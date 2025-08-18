Main Menu

  • घर के बाहर बांधे मवेशियों पर गिरी बिजली..4 की दर्दनाक मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Aug, 2025 10:55 AM

lightning struck cattle 4 dead woman injured

हिमाचल डेस्क। उपमंडल सदर की द्रोबड़ पंचायत में बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। इस घटना में चार मवेशियों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। द्रोबड़ गांव की उमा देवी (पत्नी संजय) अपनी गोशाला में मवेशियों को पानी पिलाने और चारा डालने गई थीं। उन्होंने मवेशियों को गोशाला के बाहर ही बांधा हुआ था। अचानक तेज आवाज के साथ आसमानी बिजली गिरी। इस बिजली की चपेट में आने से दो भैंसों और दो बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई।

इस हादसे में उमा देवी भी घायल हो गईं। उनकी बाईं बाजू में चोट आई है। बिजली गिरने की तेज आवाज सुनकर उनके परिजन तुरंत गोशाला पहुंचे। उन्होंने देखा कि उमा देवी घायल पड़ी हैं और मवेशी मृत हैं। परिजनों ने तुरंत उन्हें अपनी निजी कार से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद खारसी चौकी से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया। स्थानीय पशु चिकित्सालय के डॉक्टर भी मौके पर पहुंचे और मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम किया।

पीड़ित परिवार को इस हादसे में भारी नुकसान हुआ है। बताया गया है कि उन्हें करीब दो लाख रुपये के पशुधन का नुकसान हुआ है, जिससे उनकी आजीविका पर गहरा असर पड़ा है। प्रशासन ने प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।


 

