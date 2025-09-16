Kangra: जमीन धंसने से परौर-धीरा-नौरा सड़क पर यातायात बंद, वाहन चालक इन वैकल्पिक मार्गों का करें इस्तेमाल

लोक निर्माण विभाग उपमंडल धीरा के अंतर्गत परौर-धीरा-नौरा सड़क खड़ाैठ के समीप धंसने से सड़क को यातायात के मद्देनजर आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है।

धीरा (गगन): लोक निर्माण विभाग उपमंडल धीरा के अंतर्गत परौर-धीरा-नौरा सड़क खड़ाैठ के समीप धंसने से सड़क को यातायात के मद्देनजर आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। सहायक अभियंता धीरा मनोज सूद ने बताया कि इस स्थान पर खतरा निरंतर बढ़ रहा है तथा इस कारण सड़क को यातायात के लिए बंद करना पड़ रहा है।

उन्होंने वाहन चालकों से पनापर-बल्लाह खड़ाैठ या अक्षैणा चौक-कुरल-सुलह सड़क मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि उपमंडल धीरा के अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर पेड़ गिरने और भूस्खलन के कारण यातायात बाधित होने के बाद मंगलवार को छुट्टी होने के बावजूद विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने शाम तक लगभग सभी सड़कों को बहाल कर दिया।