Bilaspur: कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चरस के साथ पंजाब के 3 युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 12 Sep, 2025 01:30 PM

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पुलिस थाना स्वारघाट की टीम ने नाके के दौरान पंजाब के 3 युवकाें काे 92.03 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है।

स्वारघाट (रोहित): कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पुलिस थाना स्वारघाट की टीम ने नाके के दौरान पंजाब के 3 युवकाें काे 92.03 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गत देर रात्रि पुलिस थाना स्वारघाट के टीम ने कैंची मोड़ टनल नम्बर-1 के बाहर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान बिलासपुर की तरफ से सफेद रंग की एक वैगनार कार आई, जिसमे उक्त युवक सवार थे। पुलिस टीम ने चालक को इशारा देकर कार को रोका और शक के आधार पर जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें चरस बरामद हुई। इलैक्ट्रॉनिक तराजू से तोलने पर उसका कुल वजन 92.03 ग्राम पाया गया।

पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान सतनाम सिंह (40) पुत्र दलजीत सिंह निवासी रामनगर लुधियाना, गोल्डी कुमार (31) पुत्र पटेल राम निवासी गोपाल नगर टिब्बा रोड जुनेजा कलौनी लुधियाणा पंजाब और नकुल कुमार (18) पुत्र विकास कुमार निवासी गोपाल नगर, टिब्बा रोड, बस्ती जोधेवाल जिला लुधियाना पंजाब के रूप में हुई है। इनके खिलाफ पुलिस थाना स्वारघाट में एनडी एंड पीएस एक्ट की धारा 20,29 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी स्वारघाट देवानंद शर्मा ने की है।

