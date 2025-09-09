Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bilaspur: सीएचसी स्वारघाट के 108 कर्मियों ने खुद ठीक की अस्पताल जाने वाली सड़क

Bilaspur: सीएचसी स्वारघाट के 108 कर्मियों ने खुद ठीक की अस्पताल जाने वाली सड़क

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Sep, 2025 05:12 PM

swarghat chc road correct

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट के 108 कर्मियों पायलट विपन कुमार और ईएमटी राजेन्द्र कुमार ने सेवा की मिसाल पेश की है। 108 कर्मियों ने फ्री समय में दलदल बनी अस्पताल की सड़क में पत्थर डालकर वाहन ले जाने योग्य बना दिया।

स्वारघाट (रोहित): सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट के 108 कर्मियों पायलट विपन कुमार और ईएमटी राजेन्द्र कुमार ने सेवा की मिसाल पेश की है। 108 कर्मियों ने फ्री समय में दलदल बनी अस्पताल की सड़क में पत्थर डालकर वाहन ले जाने योग्य बना दिया। अब मरीज वाहनों से सीधे अस्पताल पहुंच सकते हैं, अन्यथा मरीजों को इस जगह से पैदल अस्पताल तक जाना पड़ता था।

अब एमरजैंसी में भी वाहन और एम्बुलैंस अस्पताल तक पहुंच जाएगी। अस्पताल आने-जाने वाले लोगों और स्थानीय जनता इनकी प्रशंसा कर रही है। बता दें कि पिछले दिनों भारी बारिश के दौरान सीएचसी स्वारघाट को जाने वाली सड़क अस्पताल से थोड़ा पीछे आधी से ज्यादा धंस गई थी और यहां से एम्बुलैंस या अन्य वाहन नहीं ले जा सकते थे।

हालांकि अस्पताल प्रशासन के आग्रह के बाद पिछले कल लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी से यहां पर थोड़ी सड़क बनाई थी लेकिन भारी बारिश से यहां दलदल बन गई थी। आज जब किसी ने भी इस सड़क को ठीक करने के लिए हाथ नहीं लगाया तो दोनों कर्मियों ने खुद सड़क को ठीक करने के ठानी और कई घंटों की मेहनत के बाद सड़क को वाहन ले जाने योग्य बना दिया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!