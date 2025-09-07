Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सप्लाई करने जा रहा तस्कर चरस के साथ गिरफ्तार, गाड़ी भी की जब्त

पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सप्लाई करने जा रहा तस्कर चरस के साथ गिरफ्तार, गाड़ी भी की जब्त

Edited By Jyoti M, Updated: 07 Sep, 2025 12:44 PM

smuggler going to supply hashish arrested vehicle also seized

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घुमारवीं के अमरसिंहपुरा फोरलेन पर एक नाके के दौरान 940.8 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शनिवार को की गई।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घुमारवीं के अमरसिंहपुरा फोरलेन पर एक नाके के दौरान 940.8 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शनिवार को की गई।

जानकारी के अनुसार, घुमारवीं पुलिस की टीम ने अमरसिंहपुरा में वाहनों की चेकिंग के लिए नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान, कुल्लू की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की मारुति ओमनी वैन (HP 01K-5615) को पुलिस ने तलाशी के लिए रोका। जब पुलिस ने वैन की जांच की, तो उसमें से एक किलो के करीब चरस बरामद हुई, जिसका कुल वजन 940.8 ग्राम था।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वैन चला रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 48 वर्षीय चने राम के रूप में हुई है, जो कुल्लू जिले के धारा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी की गाड़ी भी जब्त कर ली है।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी यह चरस कहीं और पहुंचाने के लिए ले जा रहा था। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि यह चरस कहां से लाई गई थी और किसे दी जानी थी। इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है।

और ये भी पढ़े

स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा है कि इस तरह की लगातार कार्रवाई से इलाके में नशे के कारोबार पर लगाम लगेगी। डीएसपी मदन धीमान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ घुमारवीं थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वे इस रैकेट के पीछे के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए गहन पूछताछ कर रहे हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!