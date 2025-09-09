Main Menu

  • Bilaspur: एक गलती और पुलिस के हत्थे चढ़ गया नशे का साैदागर, बैग से मिली चरस की खेप

Edited By Vijay, Updated: 09 Sep, 2025 03:34 PM

smuggler arrested with hashish

बिलासपुर (बंशीधर): पुलिस थाना बरमाणा की टीम ने नालग रेन शैल्टर के पास एक तस्कर को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बरमाणा पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। जब पुलिस नालग रेन शैल्टर के पास पहुंची तो एक व्यक्ति को वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में बैठे हुए पाया। 

पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति अपनी पीठ के पीछे रखे बैग छुपाने की कोशिश करने लगा, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने शक के आधार पर जब उसकी तलाशी ली ताे उसके पास माैजूद बैग से मिले प्लास्टिक के लिफाफे में चरस पाई गई। इलैक्ट्रॉनिक तराजू पर वजन करने पर यह 969.78 ग्राम निकली। 

इस पर पुलिस ने आराेपी काे गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान 38 वर्षीय अभी शाही निवासी त्यूनी जिला देहरादून-उत्तराखंड के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना बरमाणा में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि है। उन्हाेंने बताया कि आरोपी  चरस कहां से लाया था और आगे किसे बेचने जा रहा था, इसकी जानकारी हासिल की जा रही है। 

