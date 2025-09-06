Main Menu

NH- 5 पर Landslide से बना है खतरा: जान जोखिम में डाल सफर कर रहे पर्यटकों का वायरल हुआ ये Video!

06 Sep, 2025

this video of tourists traveling risking their lives went viral

हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। जहां एक ओर राज्य बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर NH-5 पर लगातार हो रहे भूस्खलन ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस खतरनाक स्थिति के बावजूद, पर्यटकों की लापरवाही हैरान करने वाली है।

प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ पर्यटक जानबूझकर खतरा मोल ले रहे हैं। देखा जा रहा है कि कई लोग अपनी गाड़ियों की सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बना रहे हैं, जो कि एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। हाल ही में एक और एस तरह की ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 

इस तरह की लापरवाही न केवल उनकी अपनी जान को जोखिम में डाल रही है, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। ऐसे समय में जब प्रशासन और बचाव दल राहत कार्यों में जुटे हैं, पर्यटकों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए और सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। एक छोटी सी गलती बड़ी आपदा को न्योता दे सकती है। यह समय मौज-मस्ती का नहीं, बल्कि सावधानी बरतने का है।

