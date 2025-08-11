Main Menu

कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, कही ये बड़ी बात...

Edited By Jyoti M, Updated: 11 Aug, 2025 12:31 PM

हिमाचल डेस्क। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वे पिछले करीब एक दशक से इस पद की ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वे पार्टी के सदस्य बने रहेंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखा पत्र

आनंद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को एक पत्र के जरिए अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि इस विभाग का पुनर्गठन हो, जिससे पार्टी में युवा नेताओं को शामिल होने का मौका मिल सके। अपने पत्र में उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे विभाग के पुनर्गठन के लिए यह ज़िम्मेदारी छोड़ रहे हैं।

कही ये बात

आनंद शर्मा ने यह भी बताया कि उनके नेतृत्व में विभाग ने दुनिया भर के उन राजनीतिक दलों के साथ कांग्रेस के संबंधों को मजबूत करने का काम किया है, जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। उनका यह कदम ऐसे समय में आया है जब पार्टी आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी जगह किस युवा नेता को यह अहम ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है और पार्टी में क्या बदलाव होते हैं।

आनंद शर्मा पार्टी के एक अनुभवी और जाने-माने चेहरे हैं। उनके इस्तीफे से यह संकेत मिलता है कि पार्टी में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है और युवाओं को आगे लाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

कौन हैं आनंद शर्मा?

आनंद शर्मा कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) के सदस्य हैं और पिछले चार दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पार्टी का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। उन्होंने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की बातचीत में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पहली भारत-अफ्रीका शिखर बैठक आयोजित करने में भी उनका योगदान रहा है।

