​​​​​​​सुनहरा मौका! सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती! होनी चाहिए इतनी आयु

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Aug, 2025 09:48 AM

शिमला: क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा एसआईएस इंडिया लिमिटिड वीपीओ झबोला तहसील झंडूत्ता जिला बिलासपुर के लिए जिला शिमला में सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास या उससे अधिक, आयु वर्ग 19 से 40 वर्ष होना चाहिए। इन पदों के लिए पुरुष ही आवेदन कर सकते है, जिनकी लम्बाई 168 सेंटीमीटर या अधिक तथा वज़न 52 से 95 किलो ग्राम के मध्य हो। जो भी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता हो, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों व रिज्यूम सहित 11 अगस्त, 2025 को उप-रोज़गार कार्यालय सुन्नी, 12 अगस्त को उप-रोज़गार कार्यालय मशोबरा, 13 अगस्त को उप-रोज़गार  कार्यालय ठियोग तथा 14 अगस्त को उप-रोज़गार कार्यालय रोहड़ू में प्रातः 11 बजे पहुंचे।

उन्होंने बताया कि आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है और जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है वह संबंधित साईट eemis.hp.nic.in पर जा कर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सुन्नी में 98167-77166, मशोबरा में 98054-24342, ठियोग में 94597-97343 तथा रोहड़ू में 94592-85953 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

