Hamirpur: भोटा चौक में चोरों ने शराब के ठेके को बनाया निशाना, 78 हजार की नकदी लेकर हुए फरार

हमीरपुर (अजय): सदर पुलिस थाना से महज करीब 300 मीटर दूर भोटा चौक में चल रहे शराब के ठेके में चोर सेंध लगाकर करीब 78 हजार की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की शिकायत मिलते ही सदर थाना में इस मामले को दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार देर रात को चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रात को करीब 10 बजे के उपरांत यहां तैनात सेल्समैन ने इस शराब के ठेके को बंद किया और अपने क्वार्टर में चला गया।

बता दें कि जब सेल्समैन वीरवार सुबह ठेके को खोलने लगा तो उस समय उसके शटर का लॉक टूटा हुआ था। इस घटना के बारे में उसने ठेकेदार और पुलिस को सूचित किया। सेल्समैन ने पुलिस को बताया कि करीब 78 हजार रुपए ठेके के गल्ले से गायब हैं। चोरी की शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

जानकारी मिली है कि ठेके के अंदर लगाया गया सीसीटीवी कुछ दिनों से खराब चल रहा था परन्तु पुलिस उस ठेके के बाहर और नजदीकी भोटा चौक पर लगाए गए कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है।

बता दें कि हमीरपुर शहर समेत नादौन, भोरंज और बड़सर उपमंडलों में दर्जनों चोरी की घटनाएं घट चुकी हैं। पुष्टि करते हुए एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि नजदीकी सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है, जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

