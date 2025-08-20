Main Menu

काम से घर लौट रहा था युवक, फिर अचानक हो गया बड़ा हादसा...10 मिनट पहले हुई थी परिजनों से बात

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Aug, 2025 03:28 PM

शहर के साथ लगती सरोल पंचायत के बन्नू फाट में भूस्खलन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान विजय कुमार (35) पुत्र कमल कुमार निवासी गांव खल्ली डाकघर सरोल के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजय कुमार...

चम्बा (काकू): शहर के साथ लगती सरोल पंचायत के बन्नू फाट में भूस्खलन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान विजय कुमार (35) पुत्र कमल कुमार निवासी गांव खल्ली डाकघर सरोल के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजय कुमार डीजे का काम करता था। मंगलवार को काम खत्म करने के बाद घर वापस लौट रहा था। रात करीब 11 बजे जब बन्नू फाट के पास पहुंचा तो वहां भूस्खलन होने से रास्ता चलने योग्य नहीं बचा था। इस दौरान उसने फोन पर परिजनों को इसकी सूचना भी दी। 

इसके बाद वह जब रास्ता पार करने लगा तब अचानक भूस्खलन हो गया और वह उसकी चपेट में आकर खाई में गिर गया। जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने दोबारा उसके नंबर पर कॉल की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। परिजनों को चिंता सताने लगी और वह उसे ढूंढने बन्नू फाट पहुंच गए। काफी देर तलाश के बाद परिजनों को गहरी खाई में मोबाइल की रोशनी दिखाई दी, लेकिन वहां पहुंचना काफी मुश्किल था। उन्होंने पुलिस व फायर ब्रिगेड को भी सूचित कर दिया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रैस्क्यू ऑप्रेशन चलाया। इस दौरान विजय कुमार को खाई में अचेत अवस्था में पाया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव निकाला। बुधवार को मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया।

उधर, सरोल पंचायत उपप्रधान धीरज नरयाल ने बताया कि भूस्खलन की जद में आने से युवक की दुखद मौत हुई है। इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। प्रशासन की तरफ से हरिपुर के पटवारी ने 25000 रुपए फौरी राहत राशि प्रदान की है। उधर, एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

