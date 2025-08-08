Main Menu

  • Himachal: कार हादसे में 6 लोगों की मौत पर सीएम-डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने जताया गहरा दुख

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2025 11:07 AM

leaders expressed deep sorrow over death of 6 people in car accident

शिमला/चम्बा: चम्बा जिले के तीसा उपमंडल के चनवास क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे वाहन में सवार सभी लोग जिंदगी की जंग हार गए। हादसे की खबर मिलते ही इलाके में मातम का माहौल पसर गया। दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोग और प्रशासन के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सभी की सांसें थम चुकी थीं। मृतकों के पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए और पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि “चनवास में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत का समाचार बेहद पीड़ादायक है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और परिजनों को इस कठिन घड़ी में धैर्य प्रदान करें।” उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस हादसे को हृदयविदारक बताते हुए कहा कि, “ईश्वर मृतकों को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दें।” वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा, “चनवास में हुए इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। मैं शोकसंतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे।”

