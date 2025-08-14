Main Menu

दुखद घटना: पहाड़ी से अचानक होने लगी पत्थरों की बरसात...चपेट में आई लड़की, हुई मौत

14 Aug, 2025

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते कई हादसे हो रहे हैं। शिमला और चंबा जिले में ऐसे ही हादसों में दो लोगों की जान चली गई है। दोनों घटनाओं में, पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से लोगों की मौत हुई है।

शिमला के रामपुर में तकलेच इलाके के पास एक दुखद घटना सामने आई है। यहां की रहने वाली एक युवती, मीरा पर खालटूनाला के पास पहाड़ी से अचानक पत्थर गिर गए। पत्थर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को तुरंत रामपुर के खनेरी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित रहें।

