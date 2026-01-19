Shimla: बागवानी विभाग डीएसएस को करेगा सुदृढ़, बागवानों को समय पर मिलेगी जानकारी

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Jan, 2026 03:49 PM
शिमला (भूपिंदर) : प्रदेश में बागवानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बागवानी विभाग डीएसएस (डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम) को और अधिक सुदृढ़ करने जा रहा है। इसका उद्देश्य बागवानों को जोखिम से बचाना, उत्पादन बढ़ाना और आय में स्थिरता लाना है। डीएसएस को डिजिटल प्लेटफॉर्म, मौसम विभाग के आंकड़ों, उपग्रह आधारित सूचनाओं और फील्ड से मिलने वाले रियल टाइम डाटा से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए बागवानों को पाला, ओलावृष्टि, अत्यधिक वर्षा, सूखा, कीट प्रकोप और रोग फैलने की संभावनाओं की पहले से जानकारी मिल सकेगी।
यह जानकारी मोबाइल एप, एसएमएस अलर्ट और वैब पोर्टल के माध्यम से सीधे बागवानों तक पहुंचेगी। इससे न केवल बागवानों को लाभ होगा, बल्कि राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वैज्ञानिक तकनीक आधारित डीएसएस प्रणाली बागवानों के लिए एक भरोसेमंद सहायक साबित होगी। उन्होंने कहा कि फील्ड स्टाफ को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।