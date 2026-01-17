Himachal Weather Alert: मैदानी इलाकों में शीतलहर का अलर्ट, इस दिन बरस सकते हैं बादल

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Jan, 2026 12:06 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश इन दिनों एक अजीब से विरोधाभास से गुजर रहा है। एक तरफ जहां आसमान साफ है और धूप खिली हुई है, वहीं दूसरी ओर बर्फीली हवाओं ने मैदानी से लेकर ऊंचे इलाकों तक कंपकंपी छुड़ा दी है। ताबो और रिकांगपिओ जैसे क्षेत्रों में तो हवाओं की रफ्तार ने मानों रफ्तार का नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जिससे धूप की तपिश बेअसर साबित हो रही है।

हवाओं का शोर और गिरता पारा

राज्य के मौसम के मिजाज को इस तरह समझा जा सकता है:

तूफानी रफ्तार: लाहौल-स्पीति के ताबो में 43 किमी/घंटा की गति से चल रही ठंडी हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। इसी तरह रिकांगपिओ और कुफरी में भी हवा के तेज झोंकों ने ठंडक को कई गुना बढ़ा दिया है।

तापमान का गणित: ताबो प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है, जहां पारा शून्य से 5.2 डिग्री नीचे जा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि ऊना के मैदानी इलाके और रिकांगपिओ के पहाड़ी इलाके में न्यूनतम तापमान एक बराबर (2.8 डिग्री सेल्सियस) दर्ज किया गया।

शीतलहर की मार: बरठीं में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर जैसे जिलों में धूप निकलने के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है।

कोहरे से राहत, पर 'कोल्ड वेव' का अलर्ट

राहत की बात यह है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी धुंध या कोहरे का साया नहीं रहा। हालांकि, मैदानी इलाकों में अब शीतलहर का प्रभाव और गहराने की आशंका है। शिमला जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़त जरूर हुई है, लेकिन शाम ढलते ही पारा तेजी से नीचे गिर रहा है।

आगामी पूर्वानुमान: क्या फिर लौटेगा हिमपात?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) एक बार फिर करवट लेने वाला है:

19 से 21 जनवरी: मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बादल बरस सकते हैं। हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है।

20 जनवरी: इस दिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है, जिससे सूखे जैसा मौसम खत्म हो सकता है।

ऊंचाई वाले क्षेत्र: चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और किन्नौर की चोटियों पर आज भी बूंदाबांदी के आसार हैं।

साफ मौसम: राज्य के अधिकांश अन्य हिस्सों में 22 जनवरी तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ बना रहेगा।