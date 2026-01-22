Himachal Temple Fire: शिमला के इस सदियों पुराने मंदिर में लगी भीषण आग, जलकर हुआ राख

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Jan, 2026 06:48 PM
Himachal Temple Fire: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में बाण देवता मंदिर में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई, जिससे यह सदियों पुराना मंदिर नष्ट हो गया। शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के मलखून गांव में पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाने वाला यह मंदिर पूरी तरह राख हो गया है।
'मंदिर अब प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रहे'
शुरुआती रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आग की शुरुआत पास के जंगल में लगी आग से हुई थी। ग्रामीणों ने आधी रात को मंदिर को आग की लपटों में घिरा देख उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता और आग बुझाने वाले उपकरणों की कमी के कारण वे विफल रहे। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इसने स्थानीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है अधिकारियों ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से चल रहे सूखे के दौर ने आग की घटनाओं के प्रति खतरे को काफी बढ़ा दिया है। जंगल, घास के मैदान, बगीचे, लकड़ी के घर और अब पूजा स्थल भी खतरे में आ गए हैं। निवासियों ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि मंदिर अब प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रहे हैं।
लोगों ने मंदिरों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपायों की मांग की
स्थानीय लोगों के अनुसार, यह न केवल एक धार्मिक क्षति है, बल्कि एक सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प की क्षति भी है। हिमाचल प्रदेश के लकड़ी के नक्काशीदार मंदिरों को अनमोल विरासत माना जाता है, जो पीढ़ियों की कारीगरी और पहाड़ी वास्तुकला को दर्शाते हैं। उनके विनाश को आस्था और इतिहास दोनों के लिए एक अपूरणीय क्षति के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिरों में आग से निपटने की व्यवस्था शायद ही कभी की जाती है, हालांकि इस घटना ने विरासत स्थलों, विशेष रूप से जंगल से सटे क्षेत्रों में बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बहस छेड़ दी है। जिला प्रशासन और वन विभाग को सूचित कर दिया गया है और उनसे मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करने की उम्मीद है। जांच से आग के सटीक कारणों का पता लगाया जाएगा और क्षति का आकलन किया जाएगा, जबकि स्थानीय लोगों ने मौजूदा शुष्क परिस्थितियों के बीच अन्य संवेदनशील मंदिरों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपायों की मांग की है।