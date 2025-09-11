Mandi: मनाली से हरिद्वार जा रही बस पर पहाड़ से गिरा पत्थर, मां की गाेद में बैठी दुधमुंही बच्ची को सिर में लगी चोट

मनाली-चंडीगढ़ फोरलेन पर वीरवार को झीड़ी नेचर पार्क के पास मनाली से हरिद्वार जा रही परिवहन निगम की बस पर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिर गया, जिससे बस में सफर कर रही महिला की गाेद में बैठी एक दुधमुंही बच्ची काे सिर पर चोट लग गई।

मंडी (रजनीश): मनाली-चंडीगढ़ फोरलेन पर वीरवार को झीड़ी नेचर पार्क के पास मनाली से हरिद्वार जा रही परिवहन निगम की बस पर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिर गया, जिससे बस में सफर कर रही महिला की गाेद में बैठी एक दुधमुंही बच्ची काे सिर पर चोट लग गई। इसके बाद बच्ची को सिविल अस्पताल नगवाईं ले जाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में उसे कुल्लू के अस्पताल में रैफर कर दिया गया।

बता दें कि अचानक हुई इस घटना से बस में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बस को तुरंत रोक दिया गया। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि बच्ची खतरे से बाहर है और उसका इलाज जारी है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतें, खासकर बारिश के मौसम में, जब भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।

