Pahalgam Terrorist Attack: प्रतिभा सिंह बोलीं-आतंकियों ने कायराना कृत्य को दिया अंजाम, किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है।

शिमला (राक्टा): प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। साथ ही, उन्होंने हमले में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि आतंकवादियों ने एक निंदनीय और कायराना कृत्य को अंजाम दिया, जिसमें निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया। उनके अनुसार ये लोग जम्मू-कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने और यात्रा करने गए थे, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें अपनी गोली का शिकार बना दिया। इस तरह के हमले देश की सुरक्षा और शांति के लिए एक गंभीर चुनौती है।

उन्होंने इस हमले में शामिल सभी आतंकवादियों और अलगाववादियों को कठोर सजा देने की मांग की और कहा कि ऐसे कायरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश में किसी भी प्रकार की अलगाववादी सोच या गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, आतंकवादियों की यह हरकत न केवल जम्मू-कश्मीर बल्कि पूरे देश को शोक में डुबोने वाली है।

उन्होंने इस घटना की गंभीरता को स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार से कड़े सुरक्षा उपायों को लागू करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा एजैंसियों को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के हमले फिर से न हो सकें। प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस पार्टी की ओर से आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से संघर्ष जारी रखने और शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की प्रतिबद्धता जताई।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here