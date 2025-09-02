Breaking: हिमाचल के टैक्सी ड्राइवर की हत्या, जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियाें काे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी पुष्टि की है।

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियाें काे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि मंडी के जोगिंद्रनगर उपमंडल की पंचायत भगैड़ के गांव रकतल का अनिल कुमार (27) माेहाली के नयागांव में रहता था और ट्राईसिटी में टैक्सी चलाता था। 29 अगस्त काे वह अचानक गायब हो गया था। इसके बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। अब माेहाली के एयरपाेर्ट के पास चालक का शव मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण और हत्या को लेकर मामला दर्ज कर लिया है।



डीजीपी के अनुसार शुरूआती जांच में पता चला कि जम्मू-कश्मीर के तीन लोगों ने खरड़ से यह टैक्सी किराए पर ली थी। इसके तुरंत बाद चालक का मोबाइल फोन बंद हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें बनाई गईं। पुलिस ने तेजी और सटीकता से कार्रवाई करते हुए पंजाब के अमृतसर से तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक की टैक्सी और अपराध में इस्तेमाल की गई .32 बोर की पिस्तौल बरामद कर ली है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने एक बहस के बाद चालक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और बाद में शव को मोहाली क्षेत्र में ठिकाने लगा दिया था।



अरोपियाें की पहचान साहिल बशीर पुत्र बशीर अहमद, मुनीष सिंह उर्फ अंश पुत्र शमशेर सिंह और एजाज अहमद उर्फ वसीम, पुत्र गुलाम मोहम्मद के रूप में की गई है। ये तीनाें आराेपी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं। आरोपी साहिल बशीर जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा के कलामाबाद थाने में दर्ज यूएपीए और आर्म्स एक्ट के एक मामले में वांछित है। उसके भाई एजाज अहमद को पहले जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हथियारों और सामग्रियों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राऊंड वर्कर के रूप में हुई है।