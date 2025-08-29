Himachal: सांसद कंगना रनौत की 'पोस्ट' पर बिफरे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, बोले-"यह समय राजनीति का नहीं"

लाेक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से भाजपा सांसद व बाॅलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की उस पाेस्ट पर निशाना साधा है, जिसमें उन्हाेंने मंडी बनाला के पास हुए भूस्खलन में कई लोग व वाहनों के मलबे में दबे होने की बात कही थी।

शिमला/मंडी: लाेक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से भाजपा सांसद व बाॅलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की उस पाेस्ट पर निशाना साधा है, जिसमें उन्हाेंने मंडी बनाला के पास हुए भूस्खलन में कई लोग व वाहनों के मलबे में दबे होने की बात कही थी। इस पर विक्रमादित्य सिंह ने अपने साेशल मीडिया अकाऊंट पर पाेस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि सांसद का पद बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, गैर-जिम्मेदाराना बयान देना और जनता में दहशत फैलाना खतरनाक साबित हो सकता हैं। डीसी मंडी ने पुष्टि की है कि बनाला जिला मंडी में कोई भी गाड़ी और लोग मलबे में नहीं फंसे हैं। मोहतरमा से निवेदन है कि बयान देने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। यह समय राजनीति का नहीं है।



बता दें कि बीते दिन सांसद कंगना रनौत ने अपने साेशल मीडिया अकाऊंट पर पाेस्ट शेयर की थी कि मंडी बनाला के पास हुए भीषण हादसे का समाचार अत्यंत दुःखद है। पहाड़ धंसने से कई लोग व वाहनों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मैं प्रभावित परिवारों के साथ हूं और प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं। राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। ईश्वर सभी को सुरक्षित रखें और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूं।

इसके बाद मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने एक बयान जारी कर बताया है कि बनाला के पास भूस्खलन जरूर हुआ है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने या वाहन के दबे होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को भ्रामक बताया और लोगों से बिना पुष्टि के ऐसी जानकारी सांझा न करने की अपील की। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर कंगना रनौत की पाेस्ट की तरफ था।

